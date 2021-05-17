Степанова могли уволить еще в конце апреля

Министра здравоохранения Максима Степанова планировали отправить в отставку еще в конце апреля. Однако из-за риска не успеть назначить его приемника, народные депутаты не решились пойти на увольнение Степанова до майских праздников.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Отставки в Кабмине. Почему команда Зеленского увольняет троих министров".

Перед майскими праздниками в "Голосе" заявили, что собрали более 100 подписей за отставку Степанова и 150 подписей за проведение внеочередного заседания. В их документе говорится об обращении к премьер-министру с просьбой внести в Раду представление на увольнение Степанова.

Таким образом депутаты планировали передать "пас" премьеру, который бы "не смог проигнорировать оценку парламента", объяснил один из собеседников РБК-Украина. К тому же, по информации издания, у Шмыгаля натянутые отношения со Степановым, а потому "отбивать" его он бы не стал.

Однако на замену министра у депутатов ушел бы не один день. Успеть все сделать до майских праздников Рада могла не успеть, а оставлять Минздрав на несколько недель без руководителя в "Слуге народа" не решились.

"Как только начали разлетаться разговоры о возможной отставке, Степанов стал активно налаживать мосты и "задабривать" отдельных депутатов из разных лагерей, чтобы сохраниться на своем посту. В том числе нардепов из "Слуги народа", из "Батькивщины", из парламентских групп. В перспективе голоса за отставку Степанова найдутся. Позиция Зеленского также должна сподвигнуть нардепов нажать кнопку "за", - объяснил один из влиятельных собеседников в монокоалиции.

Как считают в СН, по этой причине Степанов и не стал самостоятельно писать заявление, чтобы добиться нехватки голосов в зале парламента.