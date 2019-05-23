У Зеленского объяснили, почему предлагают отмену мажоритарки

Отмена мажоритарной системы выборов в Верховную Раду выгодно новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку позволило бы собрать большинство в парламенте от партии "Слуга народа". Об этом РБК-Украина сообщили в команде Зеленского для материала "Уперлись лбами: почему депутаты и Зеленский не договорились о новых правилах проведения выборов".

В команде заявляют, что при мажоритарке собрать почти 200 кандидатов по округам от "Слуги народа" - сложная задача. А на личном бренде Зеленского партия вполне может показать очень высокий результат.

"Пока мы не знаем, кто будет первым номером списка, но главное, чтобы сам Зеленский четко показал всем свою привязку к партии", - говорит собеседник.

По его словам, большинство политических игроков прямо заинтересованы и в отмене мажоритарки, и в снижении проходного барьера: первое - снижает общую стоимость парламентских кампаний, второе - серьезно увеличивает шансы на прохождение в Раду, к примеру, для "Самопомочи", Радикальной партии, УДАРа, "Народного фронта" и других политических сил, имеющих сравнительно невысокий рейтинг поддержки.

В снижении барьера объективно заинтересованы и внепарламентские игроки, к примеру, "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, которая, по данным соцопросов, как раз балансирует на грани пятипроцентного барьера. Это же касается и партии "Сила и честь", которую возглавляет Игорь Смешко.

Повышаются шансы получить свою фракцию и у националистов, и у либерально-демократических сил вроде партии "Голос" Святослава Вакарчука, которые, как писало РБК-Украина, ведут между собой переговоры об объединении, но пока без особого успеха.

Отметим, согласно последнему соцопросу, проведенному социологической группой "Рейтинг" 16-21 мая, президентскую партию "Слуга народа" готовы поддержать 43,8% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. В таком случае, "Слуга народа" впервые в украинской истории могла бы получить монопольное большинство в 226 и более голосов, сформировав свое правительство без оглядки на другие партии.

Напомним, в В официальной газете центральных органов власти Украины "Урядовий кур'єр" опубликован указ президента Украины о роспуске Верховной рады и внеочередных парламентских выборах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету.