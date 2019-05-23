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Указ о роспуске Рады и выборах опубликован в Урядовом курьере

Новости » Выборы 2019    23.05.2019 - 08:36
Указ о роспуске Рады и выборах опубликован в Урядовом курьере
Фото: Владимир Зеленский в парламенте (president.gov.ua)

Указ вступает в силу со дня его опубликования

В официальной газете центральных органов власти Украины "Урядовий кур'єр" опубликован указ президента Украины о роспуске Верховной рады и внеочередных парламентских выборах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету.

В частности, в документе отмечается, что внеочередные выборы в парламент должны состояться 21 июля 2019 года. Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть сегодня - 23 мая 2019 года.

Также президент Владимир Зеленский данным документом поручил Кабинету министров Украины выделить финансирование на проведение выборов.

Указ о роспуске Рады и выборах опубликован в Урядовом курьере

Напомним, Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной рады во время церемонии инаугурации 20 мая.

Вчера, 22 мая, народные депутаты не поддержали включение в повестку дня законопроекта президента Владимира Зеленского о выборах. В документе предлагалось внести изменения в закон "О выборах народных депутатов" - отменить мажоритарную систему.

Впоследствии Зеленский прокомментировал такое решение парламента, заявив, что "старые политики выбрали старую систему, ибо только она дает им шанс продолжить политическую жизнь".

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