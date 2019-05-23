У Зеленського пояснили, чому пропонують скасування мажоритарки

Скасування мажоритарної системи виборів у Верховну раду вигідне новому президенту України Володимиру Зеленському, оскільки дозволило б зібрати більшість у парламенті від партії "Слуга народу". Про це РБК-Україна повідомили в команді Зеленського для матеріалу "Зіткнулися лобами: чому депутати і Зеленський не домовилися про нові правила проведення виборів".

В команді заявляють, що при мажоритарці зібрати майже 200 кандидатів по округах від "Слуги народу" - складне завдання. А на особистому бренд Зеленського партія цілком може показати дуже високий результат.

"Поки ми не знаємо, хто буде першим номером списку, але головне, щоб сам Зеленський чітко показав всім свою прив'язку до партії", - говорить співрозмовник.

За його словами, більшість політичних гравців прямо зацікавлені у скасуванні мажоритарки, і зниження прохідного бар'єру: перше - знижує загальну вартість парламентських кампаній, друге - серйозно збільшує шанси на проходження в Раду, наприклад, для "Самопомочи", Радикальної партії, Удару, "Народного фронту" та інших політичних сил, які мають порівняно невисокий рейтинг підтримки

В зниженні бар'єру об'єктивно зацікавлені й позапарламентські гравці, наприклад, "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка, яка, за даними соцопитувань, як раз балансує на межі п'ятивідсоткового бар'єру. Це ж стосується і партії "Сила і честь", яку очолює Ігор Смєшко.

Підвищуються шанси отримати свою фракцію і націоналістів, і у ліберально-демократичних сил на кшталт партії "Голос" Святослава Вакарчука, які, як писало РБК-Україна, ведуть між собою переговори про об'єднання, але поки без особливого успіху.

Зазначимо, згідно з останнім соцопитуванням, проведеним соціологічною групою "Рейтинг" 16-21 травня, президентську партію "Слуга народу" готові підтримати 43,8% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором. В такому випадку, "Слуга народу" вперше в українській історії могла б отримати монопольне більшість у 226 і більше голосів, сформувавши свій уряд без оглядки на інші партії.

Нагадаємо, В офіційній газеті центральних органів влади України "Урядовий кур'єр" опублікований указ президента України про розпуск Верховної ради і позачергових парламентських виборах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету.