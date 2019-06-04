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В АП объяснили механизм ликвидации управления "К" в СБУ

Новости » Политика    04.06.2019 - 16:07
В АП объяснили механизм ликвидации управления "К" в СБУ
Фото: Руслан Рябошапка (facebook.com kiev.informator.ua)

В АП подчеркнули, что Зеленский не может ликвидировать управление "К" своим указом

В Администрации президента ожидают, что Верховная рада Украины сможет рассмотреть уже наработанный законопроект о реформе Службы безопасности Украины, которым предусматривается ликвидация управления "К" спецслужбы. Об этом сообщил заместитель главы АП Руслан Рябошапка, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в 2018 году был принят закон "О национальной безопасности", согласно которому депутаты должны принять и новый закон о СБУ.

"Этот закон должен предусматривать лишение СБУ не свойственных функций. Также он должен предусматривать введение парламентского контроля за спецслужбами. Эта новая редакция была ранее разработана в СБУ. Сейчас она пришла к и.о. главы СБУ. Необходимо отработать этот документ и входить в парламент с новым законопроектом СБУ", - заявил Рябошапка.

Он пояснил, что президент не может ликвидировать своим указом управление "К", которое расследует коррупционные преступления.

"Так просто ликвидировать указом президента управление "К" невозможно, поскольку есть несколько законов, которые предусматривают его как структурную единицу", - заявил Рябошапка.

Напомним, замглавы представительства Европейского союза в Украине Анника Вайдеманн заявила, что Службе безопасности Украины срочно нужна институциональная реформа, которая лишила бы ее выполнения несвойственных функций. В представительстве подчеркнули, что Служба безопасности должна быть лишена нынешних функций в сфере экономической и организованной преступности.

Как писало РБК-Украина ранее, глава представительства НАТО в Украине Александр Винников заявлял, что последняя версия концепции реформирования СБУ не соответствует стандартам НАТО.

Добавим также, в представительстве НАТО в Украине отмечали, что Украине нецелесообразно откладывать реформирование СБУ, так как это может подорвать доверие ее союзников.

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