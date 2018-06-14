В НАТО заявили об отсутствии прогресса в реформировании СБУ

По словам Винникова, процесс реформирования СБУ отступил на несколько шагов назад

Последняя версия концепции реформирования СБУ не соответствует стандартам НАТО. Об этом сообщил глава представительства НАТО в Украине Александр Винников, передает корреспондент "РБК-Украина".

"СБУ имеет все шансы для того, чтобы стать примером реформирования (правоохранительных, – ред.) органов. Но, если эта реформа будет неудачной, то представители НАТО будут считать, что Украина потеряла возможность для реформирования", - заявил Винников.

По его словам, с конца 2015 года международная консультативная группа при участии представительства НАТО оказывала поддержку СБУ в разработке концепции реформирования службы. Однако, процесс реформирования СБУ отступил на несколько шагов назад.

"В июле 2016 года конструктивные обсуждения привели к разработке первой версии концепции реформирования СБУ. Прошло 2 года, но эта концепция не была подписана. С того момента мы видели еще несколько новых вариантов этой концепции. Поэтому мы можем прийти к выводу, что, к сожалению, у нас не было прогресса. Мы сделали несколько шагов назад. Сейчас мы можем оценить, что последняя версия этой концепции не отвечает основным стандартам НАТО в этой сфере", - заявил Винников.

Он подчеркнул, что представительство НАТО хочет видеть службу безопасности Украины эффективной.

"Я могу говорить от всего международного общества. Могу сказать, что мы хотели бы видеть СБУ - демилитаризованной и деполитизированной, эффективной службой внутренней безопасности. Конечно, такая трансформация требует трансформации определенных правоохранительных функций, которые существуют в сфере борьбы с экономическими преступлениями, противодействия коррупции, а также противодействия терроризму. Кроме того, требуется разграничения полномочий с другими правоохранительными органами. Процесс реформирования СБУ должен продолжаться", - добавил он.

Напомним, председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Ирина Фриз сообщала, что в течение шести месяцев после принятия закона о нацбезопасности Верховной рады должны внести закон, который будет касаться реформирования Службы безопасности Украины.