В АП пояснили механізм ліквідації управління "К" в СБУ

Фото: Руслан Рябошапка (facebook.com kiev.informator.ua)

В АП підкреслили, що Зеленський не може ліквідувати управління "К" своїм указом

В Адміністрації президента очікують, що Верховна рада України зможе розглянути вже напрацьований законопроект про реформу Служби безпеки України, яким передбачається ліквідація управління "К" спецслужби. Про це повідомив заступник голови АП Руслан Рябошапка, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у 2018 році був прийнятий закон "Про національну безпеку", відповідно до якого депутати мають ухвалити і новий закон про СБУ.

"Цей закон повинен передбачати позбавлення СБУ не властивих функцій. Також він повинен передбачати запровадження парламентського контролю за спецслужбами. Ця нова редакція була раніше розроблена в СБУ. Наразі вона прийшла до в.о. голови СБУ. Необхідно відпрацювати цей документ і входити в парламент з новим законопроектом СБУ", - заявив Рябошапка.

Він пояснив, що президент не може ліквідувати своїм указом управління "К", яке розслідує корупційні злочини.

"Так просто ліквідувати указом президента управління "К" неможливо, оскільки є декілька законів, які передбачають його як структурну одиницю", - заявив Рябошапка.

Нагадаємо, замглави представництва Європейського союзу в Україні Анніка Вайдеманн заявила, що Службі безпеки України терміново потрібна інституційна реформа, яка б позбавила її виконання невластивих функцій. У представництві підкреслили, що Служба безпеки повинна бути позбавлена нинішніх функцій в сфері економічної та організованої злочинності.

Як писало РБК-Україна раніше, глава представництва НАТО в Україні Олександр Винников заявляв, що остання версія концепції реформування СБУ не відповідає стандартам НАТО.

Додамо також, у представництві НАТО в Україні наголошували, що Україні недоцільно відкладати реформування СБУ, так як це може підірвати довіру її союзників.