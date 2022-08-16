UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Зеленского обратились к украинцам в Крыму с важной просьбой

Фото: постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украинцев, которые проживают в Крыму, призвали быть осторожными и прятаться в случае чего в оборудованных местах и подвалах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение постоянной представительницы президента Украины в Крыму Тамилы Ташевой в Facebook.

"Дорогие граждане Украины, кто живет в Крыму, и особенно противится оккупантам все 8 лет войны. Мы обязательно освободим Крым, применяя все возможные и не запрещенные механизмы для борьбы не только за территорию, но и за вас. Пока же будьте осторожны, прячьтесь в оборудованных местах или своих подвалах. Подготовьте нужные средства", - написала она.

Напомним, ранее Министерство обороны обратилось к украинцам в тылу.

Кроме того, министр обороны Алексей Резников назвал три шага для полной деоккупации Украины.

Сегодня во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В Джанкойском районе сдетонировало хранилище боеприпасов.

После взрывов "власти" объявили эвакуацию жителей поселка Майское.

В Минобороны РФ уже подтвердили взрывы в Крыму и заявили, что произошло якобы возгорание на площадке для хранения боеприпасов.

Читайте РБК-Украина в Google News
КрымОфис президента