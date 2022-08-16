У Зеленского обратились к украинцам в Крыму с важной просьбой

"Дорогие граждане Украины, кто живет в Крыму, и особенно противится оккупантам все 8 лет войны. Мы обязательно освободим Крым, применяя все возможные и не запрещенные механизмы для борьбы не только за территорию, но и за вас. Пока же будьте осторожны, прячьтесь в оборудованных местах или своих подвалах. Подготовьте нужные средства", - написала она.

Напомним, ранее Министерство обороны обратилось к украинцам в тылу.

Кроме того, министр обороны Алексей Резников назвал три шага для полной деоккупации Украины.

Сегодня во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В Джанкойском районе сдетонировало хранилище боеприпасов.

После взрывов "власти" объявили эвакуацию жителей поселка Майское.

В Минобороны РФ уже подтвердили взрывы в Крыму и заявили, что произошло якобы возгорание на площадке для хранения боеприпасов.