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У Зеленського звернулися до росіян у Криму: їдьте додому до Саранська

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Крим, Середа 07 вересня 2022 13:45
У Зеленського звернулися до росіян у Криму: їдьте додому до Саранська Фото: постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева (facebook com tamila tasheva)
Автор: Наталія Гурковська

Захоплений Крим буде деокупований, це право України й обов’язок, а громадянам Росії, які незаконно приїхали до окупованого півострову, уже зараз варто вирушати до себе додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг постійної представниці президента України в АР Крим Таміли Ташевої.

"Звертаємось окремо до російських громадян, які незаконно приїхали і перебували в окупованому Криму. Так, в Криму тепло і дуже душевно. Але всі, хто незаконно приїхали на нашу територію вже зараз просимо вас поїхати до себе додому в Тюмень, Елісту, Саранськ, Іркутськ чи звідки ви понаїхали. Їдьте, навіть коли зовсім не хочеться", - сказала вона.

Як повідомлялося, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що мешканцям Криму та інших тимчасово непідконтрольних Україні територій вже зараз необхідно розпочинати підготовку до деокупації.

Нагадаємо, раніше Подоляк заявляв, що Україна вже готує евакуаційні маршрути з тимчасово окупованого Криму для жителів, які захочуть покинути півострів на період активної деокупації.

Також в Україні розробили інструкцію для цивільного населення, як діяти під час деокупації та можливих бойових дій на території Криму.

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