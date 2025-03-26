У Зеленського обіцяють РФ "симетричну відповідь" у разі її атак по інфраструктурі

Як пояснив Подоляк, у разі ворожого обстрілу, Україна у відповідь атакуватиме ті ж самі об'єкти на території Росії. В односторонньому порядку припиняти удари по ворогу, тоді як його війська продовжують обстрілювати Україну, Київ не планує.

Він додав, якщо ж окупанти спрямовують удари не по енергетичних об'єктах, а по іншій інфраструктурі, відповідь буде також симетричною - атакуватимуться аналогічні об'єкти на території країни-терориста.



"Тобто все має бути симетрично, тим більше, що Україна на сьогодні має достатньо відповідних інструментів з відповідною дальністю. Є велика кількість інфраструктурних об'єктів, перш за все об'єктів під назвою військове виробництво, багато заводів в Росії, які можна продовжувати знищувати, тому що вони не є в переліку енергооб'єктів", - додав він.

Переговори у Саудівській Аравії

Нещодавно в Саудівській Аравії відбулись переговори делегацій США та України. Зокрема американська сторона також окремо зустрілась й з російською. Метою зустрічі було узгодження деталей можливого часткового припинення вогню.

Київ, своєю чергою, погодився на припинення вогню в Чорному морі, а також "енергетичне перемир'я". В питані морського перемир'я Росія стала вимагати, щоб Захід спочатку зняв з неї частину санкцій.