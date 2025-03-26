У Зеленского обещают РФ "симметричный ответ" в случае ее атак по инфраструктуре

Как пояснил Подоляк, в случае вражеского обстрела, Украина в ответ будет атаковать те же объекты на территории России. В одностороннем порядке прекращать удары по врагу, тогда как его войска продолжают обстреливать Украину, Киев не планирует.

Он добавил, если же оккупанты направляют удары не по энергетическим объектам, а по другой инфраструктуре, ответ будет также симметричным - будут атаковаться аналогичные объекты на территории страны-террориста.

"То есть все должно быть симметрично, тем более, что Украина сегодня имеет достаточно соответствующих инструментов с соответствующей дальностью. Есть большое количество инфраструктурных объектов, прежде всего объектов под названием военное производство, много заводов в России, которые можно продолжать уничтожать, потому что они не в перечне энергообъектов", - добавил он.

Переговоры в Саудовской Аравии

Недавно в Саудовской Аравии состоялись переговоры делегаций США и Украины. В частности американская сторона также отдельно встретилась и с российской. Целью встречи было согласование деталей возможного частичного прекращения огня.

Киев, в свою очередь, согласился на прекращение огня в Черном море, а также "энергетическое перемирие". В вопросе морского перемирия Россия стала требовать, чтобы Запад сначала снял с нее часть санкций.