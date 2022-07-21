ua ru
Чт, 21 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

У Зеленского обещают переломить ход войны и анонсировали "много сюрпризов"

Новина українською →
Киев, Четверг 21 июля 2022 09:34
У Зеленского обещают переломить ход войны и анонсировали "много сюрпризов" Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Важно сейчас не дать российским оккупантам затянуть нас с войной в зиму. Украина должна переломить ее ход.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"Президент настроен серьезно и готов делать все для того, чтобы мы освободили наши территории как можно скорее. Готов говорить с мировыми лидерами, доказывать позицию Украины", - написал Ермак.

Он подчеркнул, многое зависит именно от обучения наших военных.

"Мы переломим ход этой войны. Скоро будет много сюрпризов", - заявил руководитель Офиса президента.

Напомним, как пояснял ранее Ермак, для Украины очень важно закончить войну до холодов и не входить с ней в зиму, поскольку российские войска будут иметь больше времени укрепить свои позиции.

Добавим, при этом как заявляют в Пентагоне, война России против Украины имеет большие шансы остаться в будущем затяжным конфликтом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Андрей Ермак Война России против Украины
NEWS
Коломойского могут лишить гражданства Украины, - источник
Коломойского могут лишить гражданства Украины, - источник
DAILY
Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен