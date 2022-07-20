В Пентагоне спрогнозировали будущее войны России против Украины

Война России против Украины имеет большие шансы остаться в будущем затяжным конфликтом.

Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"Сегодня уже 147-й день со дня российского вторжения в Украину, незаконного и неспровоцированного, крупномасштабного, сильный против слабого. Эта борьба, скорее всего, останется затяжным конфликтом", - отметил Милли, выступая в Пентагоне.

Напомним, сегодня, 20 июля, первая леди Украины Елена Зеленская выступила перед Конгрессом США. В своей речи она призвала передать украинским военным системы ПВО.

Также мы писали, что противовоздушная оборона Украины получит от США две батареи зенитно-ракетного комплекса NASAMS.

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