ua ru
Ср, 20 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Пентагоне спрогнозировали будущее войны России против Украины

Новина українською →
Вашингтон, Среда 20 июля 2022 23:22
В Пентагоне спрогнозировали будущее войны России против Украины Фото: генерал Марк Милли (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Война России против Украины имеет большие шансы остаться в будущем затяжным конфликтом.

Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"Сегодня уже 147-й день со дня российского вторжения в Украину, незаконного и неспровоцированного, крупномасштабного, сильный против слабого. Эта борьба, скорее всего, останется затяжным конфликтом", - отметил Милли, выступая в Пентагоне.

Напомним, сегодня, 20 июля, первая леди Украины Елена Зеленская выступила перед Конгрессом США. В своей речи она призвала передать украинским военным системы ПВО.

Также мы писали, что противовоздушная оборона Украины получит от США две батареи зенитно-ракетного комплекса NASAMS.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Пентагон
NEWS
Коломойского могут лишить гражданства Украины, - источник
Коломойского могут лишить гражданства Украины, - источник
DAILY
Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен