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У Зеленського обіцяють переламати хід війни та анонсували "багато сюрпризів"

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Київ, Четвер 21 липня 2022 09:34
У Зеленського обіцяють переламати хід війни та анонсували "багато сюрпризів" Фото: Андрій Єрмак, керівник Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Важливо зараз не дати російським окупантам затягнути нас з війною у зиму. Україна має переламати її хід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

"Президент налаштований серйозно і готовий робити все для того, щоб ми звільнили наші території якомога швидше. Готовий говорити зі світовими лідерами, доводити позицію України", - написав Єрмак.

Він підкреслив, багато чого залежить саме від навчання наших військових.

"Ми переламаємо хід цієї війни. Скоро буде багато сюрпризів", - заявив керівник Офісу президента.

Нагадаємо, як пояснював раніше Єрмак, для України дуже важливо закінчити війну до холодів і не входити з нею в зиму, оскільки російські війська будуть мати більше часу зміцнити свої позиції.

Додамо, при цьому як заявляють в Пентагоні, війна Росії проти України має великі шанси залишитися в майбутньому затяжним конфліктом.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Володимир Зеленський Андрій Єрмак Війна Росії проти України
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