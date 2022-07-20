Ермак объяснил, почему важно закончить войну с Россией до зимы
Фото: глава Офиса Президента Андрей Ермак (УНІАН)
Для Украины очень важно закончить войну до холодов и не входить с ней в зиму, так как российские войска будут иметь больше времени укрепить свои позиции.
Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на НВ.
"Для нас очень важно не входить в зиму. После зимы, когда россияне будут иметь больше времени окопаться, безусловно, будет труднее. Они нас в это тянут. Для нас очень важно не дать им такую возможность", - подчеркнул руководитель Офиса Президента.
Ранее Андрей Ермак заявил, что увеличение объемов добычи нефти в Саудовской Аравии снизит мировые цены, а также сможет уменьшить доходы России.
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