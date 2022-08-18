UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Зеленского обещают оккупантам в Крыму "очень яркий" бархатный сезон

Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Вооруженные силы Украины сделает все для ликвидации военных объектов и незаконно построенных мостов в Крыму за годы оккупации. Бархатный сезон на полуострове будет ярким.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "24 канал", об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Пододяк.

Он отметил, что Украина продолжит настаивать на добровольном демонтаже Москвой незаконно сооруженных объектов. Если враг не согласится - в ход пойдут другие средства.

Подоляк подчеркнул, что опасность для оккупантов будет только нарастать, не исключается и определенная "неприятность" с Керченским мостом.

"Что касается Керченского моста. Кажется, что это не вопрос его военного разрушения. Он может как-то сложиться от усталости. Ведь ему будет немножко дико перевозить такое количество людей, которые будут убегать из Крыма", - заявил советник главы ОПУ.

Напомним, в Белом доме допустили использование Украиной американского оружия в Крыму для самообороны.

РБК-Украина раскрывало все подробности взрывов, которые произошли 9 августа вблизи Новофедоровки, а также 16 августа в Джанкойском районе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым