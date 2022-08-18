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У Зеленського обіцяють окупантам у Криму "дуже яскравий" оксамитовий сезон

Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Збройні сили України зробить все для ліквідації військових об'єктів і незаконно побудованих мостів в Криму за роки окупації. Оксамитовий сезон на півострові буде яскравим.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "24 канал", про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Пододяк.

Він зазначив, що Україна продовжить наполягати на добровільному демонтажі Москвою незаконно споруджених об'єктів. Якщо ворог не погодиться - в хід підуть інші засоби.

Подоляк підкреслив, що небезпека для окупантів буде тільки наростати, не виключається і певна "неприємність" з Керченським мостом.

"Що стосується Керченського мосту. Здається, що це не питання його військового руйнування. Він може якось скластися від втоми. Адже йому буде трошки дико перевозити таку кількість людей, які будуть тікати з Криму", - заявив радник глави ОПУ.

Нагадаємо, у Білому домі допустили використання Україною американської зброї в Криму для самооборони.

РБК-Україна розкривало всі подробиці вибухів, які сталися 9 серпня поблизу Новофедорівки, а також 16 серпня у Джанкойському районі.

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Крим