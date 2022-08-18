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США допустили использование Украиной американского оружия в Крыму, - Politico

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 18 августа 2022 23:25
США допустили использование Украиной американского оружия в Крыму, - Politico Фото: США разрешают Украине использовать поставляемое оружие для ударов в Крыму (t_me_chp_crimea)
Автор: Артур Родивилов

США допускают возможность использования поставляемого Украине оружия для проведения атак в оккупированном Крыму для самообороны.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico, об этом заявил высокопоставленный чиновник в Белом доме.

Он напомнил позицию США, Крым - это Украина.

"Конечно, мы не выбираем цели, и вcе, что мы предоставили, предназначено для самообороны. Любая цель, которую они решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению - самооборона", - сказал он.

Напомним, 9 августа в Крыму прозвучали взрывы на авиабазе "Саки", где дислоцировались российские истребители и бомбардировщики, совершающие налеты на материковую Украину.

В Воздушных силах ВСУ подтвердили уничтожение девяти самолетов на аэродроме в оккупированном Крыму.

16 августа в Крыму снова прогремели взрывы. На этот раз их зафиксировали под Джанкоем, а также на аэродроме в Гвардейском.

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