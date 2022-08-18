США допустили использование Украиной американского оружия в Крыму, - Politico
США допускают возможность использования поставляемого Украине оружия для проведения атак в оккупированном Крыму для самообороны.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico, об этом заявил высокопоставленный чиновник в Белом доме.
Он напомнил позицию США, Крым - это Украина.
"Конечно, мы не выбираем цели, и вcе, что мы предоставили, предназначено для самообороны. Любая цель, которую они решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению - самооборона", - сказал он.
Напомним, 9 августа в Крыму прозвучали взрывы на авиабазе "Саки", где дислоцировались российские истребители и бомбардировщики, совершающие налеты на материковую Украину.
В Воздушных силах ВСУ подтвердили уничтожение девяти самолетов на аэродроме в оккупированном Крыму.
16 августа в Крыму снова прогремели взрывы. На этот раз их зафиксировали под Джанкоем, а также на аэродроме в Гвардейском.
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