У Зеленского назвали темы сегодняшнего разговора с Байденом

Президент США Джо Байден сегодня позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому. Разговор будет продолжением тесного сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретарь президента Украины Сергея Никифорова.

Какие темы планируют обсудить лидеры Украины и США: мирный процесс урегулирования конфликта на Донбассе;

вопросы безопасности, в частности энергетической;

оборонное взаимодействие между Украиной и США;

макрофинансовая поддержка Украины;

антиолигархическая реформа. "Впрочем, перечень тем не является исчерпывающим. Это будет второй разговор президентов в январе и третий за два месяца. О результатах мы сообщим на сайте и в социальных сетях", - добавил Никифоров.