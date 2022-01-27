У Зеленского назвали темы сегодняшнего разговора с Байденом
Президент США Джо Байден сегодня позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому. Разговор будет продолжением тесного сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретарь президента Украины Сергея Никифорова.
Какие темы планируют обсудить лидеры Украины и США:
- мирный процесс урегулирования конфликта на Донбассе;
- вопросы безопасности, в частности энергетической;
- оборонное взаимодействие между Украиной и США;
- макрофинансовая поддержка Украины;
- антиолигархическая реформа.
"Впрочем, перечень тем не является исчерпывающим. Это будет второй разговор президентов в январе и третий за два месяца. О результатах мы сообщим на сайте и в социальных сетях", - добавил Никифоров.
Напомним, разговор лидеров государств пройдет после того, как США передали России свой ответ на так называемые "гарантии безопасности".
Украинская сторона была ознакомлена с содержанием ответа США. Как заявили в МИД, документ не вызывает возражений у украинской стороны.