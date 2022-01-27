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У Зеленского назвали темы сегодняшнего разговора с Байденом

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Киев, Четверг 27 января 2022 17:44
У Зеленского назвали темы сегодняшнего разговора с Байденом Коллаж РБК-Украина: Джо Байден и Владимир Зеленский, лидеры США и Украины
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден сегодня позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому. Разговор будет продолжением тесного сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретарь президента Украины Сергея Никифорова.

Какие темы планируют обсудить лидеры Украины и США:

  • мирный процесс урегулирования конфликта на Донбассе;
  • вопросы безопасности, в частности энергетической;
  • оборонное взаимодействие между Украиной и США;
  • макрофинансовая поддержка Украины;
  • антиолигархическая реформа.

"Впрочем, перечень тем не является исчерпывающим. Это будет второй разговор президентов в январе и третий за два месяца. О результатах мы сообщим на сайте и в социальных сетях", - добавил Никифоров.

Напомним, разговор лидеров государств пройдет после того, как США передали России свой ответ на так называемые "гарантии безопасности".

Украинская сторона была ознакомлена с содержанием ответа США. Как заявили в МИД, документ не вызывает возражений у украинской стороны.

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