ru ua
Чт, 27 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский сегодня поговорит с Байденом: что известно

Новина українською →
Четверг 27 января 2022 17:24
Зеленский сегодня поговорит с Байденом: что известно Фото: президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Сегодня, 27 января, президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с лидером Соединенных Штатов Джо Байденом. Разговор состоится после того, как США и НАТО передали России письменные ответы по "гарантиям безопасности".

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе президента.

"Да, сегодня будет звонок", - заявил источник издания.

Второй источник РБК-Украина уточнил, что разговор запланирован на 21:00.

Что планируют обсудить:

  • урегулирование конфликта на Донбассе;
  • вопросы безопасности;
  • взаимодействие в области обороны;
  • макрофинансовая поддержка Украины;
  • антиолигархическая реформа.

Гарантии безопасности

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на "гарантии безопасности". На данный момент известно, что Москве точно отказано в гарантиях нерасширения Североатлантического альянса.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не будет раскрывать содержание ответов.

В свою очередь в МИД Украины заявили, что в письменном ответе США по "гарантиям безопасности" учтены позиции и предложения Украины.

Агрессия России против Украины

На границе с Украиной находятся около 109 тысяч российских военных. При этом их сопровождают около 10-11 тысяч дополнительных военнослужащих.

В командовании ООС говорят, что вторжение России в Украину может пройти в феврале. О таком сценарии также заявила заместитель госсекретаря США Вэнди Шерман.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Джозеф Байден
NEWS
В Днепре нацгвардеец расстрелял караул военнослужащих. Пятеро погибших
В Днепре нацгвардеец расстрелял караул военнослужащих. Пятеро погибших
DAILY
Расстрел военных в Днепре. Что могло стать причиной трагедии
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Расстрел военных в Днепре. Что могло стать причиной трагедии