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У Зеленського назвали теми сьогоднішньої розмови з Байденом

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Київ, Четвер 27 січня 2022 17:44
У Зеленського назвали теми сьогоднішньої розмови з Байденом Колаж РБК-Україна: Джо Байден та Володимир Зеленський, лідери США та України
Автор: Дмитро Левицький

Президент США Джо Байден сьогодні зателефонує президенту України Володимиру Зеленському. Розмова буде продовженням тісної співпраці між Києвом та Вашингтоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря президента України Сергія Никифорова.

Які теми планують обговорити лідери України та США:

  • мирний процес врегулювання конфлікту на Донбасі;
  • питання безпеки, зокрема енергетичної;
  • оборонна взаємодія між Україною та США;
  • макрофінансова підтримка України;
  • антиолігархічна реформа.

"Утім, перелік тем не є вичерпним. Це буде друга розмова президентів у січні та третя за два місяці. Про результати ми повідомимо на сайті та в соціальних мережах", - додав Никифоров.

Нагадаємо, розмова лідерів держав відбудеться після того, як США передали Росії свою відповідь на так звані "гарантії безпеки".

Українська сторона була ознайомлена зі змістом відповіді США. Як заявили в МЗС, документ не викликає заперечень в української сторони.

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Володимир Зеленський Джозеф Байден
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