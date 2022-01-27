У Зеленського назвали теми сьогоднішньої розмови з Байденом

Президент США Джо Байден сьогодні зателефонує президенту України Володимиру Зеленському. Розмова буде продовженням тісної співпраці між Києвом та Вашингтоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря президента України Сергія Никифорова.

"Утім, перелік тем не є вичерпним. Це буде друга розмова президентів у січні та третя за два місяці. Про результати ми повідомимо на сайті та в соціальних мережах", - додав Никифоров.

Які теми планують обговорити лідери України та США:

Нагадаємо, розмова лідерів держав відбудеться після того, як США передали Росії свою відповідь на так звані "гарантії безпеки".

Українська сторона була ознайомлена зі змістом відповіді США. Як заявили в МЗС, документ не викликає заперечень в української сторони.