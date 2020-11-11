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У Зеленского назвали вопрос водоснабжения Крыма рычагом давления в руках Украины

Автор: Олег Черныш, Игорь Литвиненко

Вопрос водоснабжения Крыма для украинского правительства является чуть ли не единственным рычагом давления на Россию в вопросе деоккупации полуострова. Легко от него отказываться Украина не планирует.

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Об этом говорится в материале РБК-Украина "До последней капли: как Украина и Россия "сражаются" за крымскую воду".

Представитель президента в Крыму Антон Кориневич заявил, что вопрос воды позволит ускорить деоккупацию полуострова.

"Мы считаем, что вопрос воды и Северо-Крымского канала - это важный рычаг давления на страну-оккупанта… Потому что, как показывает жизнь, страна-оккупант на данный момент не способна самостоятельно решить проблему водоснабжения", - заявил Кориневич.

Ранее РБК-Украина писало, что воды в Крыму более чем достаточно для нужд населения.

Также сообщалось, что в Офисе президента оценили ситуацию с водой в Крыму, заявив, что "войны за воду" не будет.

Кроме этого в представительстве президента в Крыму сообщали, что подача воды на полуостров с территории Украины никогда не была темой переговоров с РФ.

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