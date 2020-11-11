Воды в Крыму более чем достаточно для нужд населения, - Минприроды

Фото: водные резервуары в Крыму высыхают (twitter.com/KrimRt)

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов уверены, что воды в Крыму более чем достаточно для нужд населения. Гражданскому населению в Крыму необходимо около 100 млн кубометров воды ежегодно.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "До последней капли: как Украина и Россия "сражаются" за крымскую воду".

В ведомстве говорят, что это приблизительно в девять раз меньше суммарного местного стока в маловодные реки и прогнозируемых запасов подземных вод.

"То есть питьевые и хозяйственно-бытовые нужды населения и водопользователей Крыма могут быть обеспечены местным стоком", - объяснили в Минприроды.

Кроме того, пока неизвестно, сможет ли Украина возобновить подачу воды через Северо-Крымский канал через шесть лет простоя. После оккупации полуострова украинские специалисты потеряли возможность в полной мере обслуживать канал и не могут оценить его техническое состояние.

Напомним, в Офисе президента оценили ситуацию с водой в оккупированном Крыму.

У Зеленского говорили, что подача воды в Крым с территории Украины никогда не была темой переговоров с РФ.