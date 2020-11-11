У Зеленського назвали питання водопостачання Криму важелем тиску в руках України

Питання водопостачання Криму для українського уряду є чи не єдиним важелем тиску на Росію в питанні деокупації півострова. Легко від нього відмовлятися Україна не планує.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "До останньої краплі: як Україна і Росія "борються" за кримську воду".

Представник президента в Криму Антон Кориневич заявив, що питання води дозволить прискорити деокупацію півострова.

"Ми вважаємо, що питання води і Північно-Кримського каналу - це важливий важіль тиску на країну-окупанта... Тому що, як показує життя, країна-окупант на цей час не здатна самостійно вирішити проблему водопостачання", - заявив Кориневич.

Раніше РБК-Україна писало, що води в Криму більш ніж достатньо для потреб населення.

Також повідомлялося, що в Офісі президента оцінили ситуацію з водою в Криму, заявивши, що "війни за воду" не буде.

Крім цього у представництві президента в Криму повідомляли, що подача води на півострів з території України ніколи не була темою переговорів з РФ.