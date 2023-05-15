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У Зеленського назвали відправну точку для діалогу між Україною та Росією

Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Виведення російських військ з території України є єдиною відправною точкою для початку діалогу між Києвом та Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка у Twitter.

"Відправною точкою будь-якого діалогу з Росією є безумовне виведення російських збройних формувань за межі території України. Все інше - це непотрібний симулякр "мирного врегулювання". Зброя та механізм притягнення до юридичної відповідальності винних у злочині агресії - ось над чим сьогодні має працювати реальна коаліція миру", - наголосив Подоляк.

Варто зауважити, що ще минулого року президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення Ради нацбезпеки та оборони про неможливість переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Британії Бен Уоллес запевнив, що його країна продовжить допомогу Україні, щоб не допустити примусу нашої країни йти на поступки заради миру.

Також ми писали, що, за словами глави МЗС Угорщини Петера Сіярто, його країна виступає за "швидше досягнення миру" в Україні та підтримує "мирний план" Китаю.

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