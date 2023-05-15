У Зеленского назвали отправную точку для диалога между Украиной и Россией

Вывод российских войск с территории Украины является единственной отправной точкой для начала диалога между Киевом и Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка в Twitter.

"Отправной точкой любого диалога с Россией является безусловный вывод российских вооруженных формирований за пределы территории Украины. Все остальное - это ненужный симулякр "мирного урегулирования". Оружие и механизм привлечения к юридической ответственности виновных в преступлении агрессии - вот над чем сегодня должна работать реальная коалиция мира", - подчеркнул Подоляк. Стоит заметить, что еще в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о невозможности переговором с российским диктатором Владимиром Путиным.