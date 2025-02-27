У Зеленського назвали угоду щодо копалин кроком до стратегічного партнерства з США

Угода щодо корисних копалин є кроком до стратегічного партнерства України зі Сполученими Штатами Америки. Вона відкриває двері до додаткових інвестиційно-економічних угод.

"Почнемо з настроїв. Вони конструктивні, м'яко кажучи. Ми можемо отримати угоду про стратегічне партнерство, принаймні перші кроки до цього зробити. Це не якісь там підписані документи, які не насичені логістикою. Навпаки, це рамкова угода, яка відкриває двері до додаткових угод вже конкретно інвестиційно-економічних", - сказав Подоляк.

За його словами, окремий договір також буде максимально опрацьований і підписаний. Це стосується гарантій безпеки для України. Адже це важливі складові загальної рамкової угоди про стратегічне партнерство зі США.

"Я б не давав оцінку в категоріях "все пропало" чи навпаки "ми всіх переграли" і так далі. Ні. З партнерами треба поводити себе по-партнерськи, якщо ви хочете вибудовувати довгу стратегію. Якщо хочете закласти можливість до стратегічного партнерства на кшталт того, що ми бачимо у відносинах США-Ізраїль, США-Південна Корея Японія і так далі. Це ж також не за один день вирішувалось і складалось. Рамкова угода якраз про це", - зазначив Подоляк.

Радник керівника ОП пояснив, що у рамковій угоді немає конкретики, яка була на початку, про якісь взаємні боргові зобов'язання тощо. Там є чітке розуміння того, що Україна та США є партнерами та можуть спільно розробляти родовища й отримувати з цього прибутки.

"Сполучені Штати - це технології та інвестицій, це доступи до глобальних ринків, це собівартості нижчі, а дохідності вищі. З іншого боку, це гарантії безпеки. Україна дає доступ до своїх копалин, ну і відповідно зовсім інакше виглядає те, як буде працювати фонд - наповнення з двох сторін, прозорі реінвестиції не тільки в сировинні галузі. І це про компетенцію тої економіки, яку буде будувати Україна після війни", - додав він.

Подоляк порівняв це з "таким собі мініпланом Маршала".

"Чому міні? Тому що треба, щоб було набагато більше партнерів з урахуванням руйнацій, які завдала війна в Україні", - наголосив радник керівника ОП.

Угода зі США

Нагадаємо, 26 лютого Кабінет міністрів України затвердив текст рамкової угоди з США "Про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України".

В угоді є шість ключових моментів:

Україна та США створюють Інвестиційний фонд відновлення, який буде спільною власністю та спільно управлятиметься урядами обох країн;

українські надра та ресурси залишаються українськими, вони не передаються ні у власність США, ні будь-кому іншому.

Україна вноситиме до Фонду 50% майбутніх надходжень від своїх природно-ресурсних активів;

США будуть робити внески до Фонду у вигляді коштів, фінансових інструментів та інших активів, що є критично важливими для відновлення України;

зібрані Фондом кошти інвестуватимуться виключно у проекти відновлення України;

в угоді враховано зобов'язання України у рамках євроінтеграційного процесу.

Завтра, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. В ході переговорів, зокрема, планується підписання угоди.