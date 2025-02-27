У Зеленского назвали соглашение по ископаемым шагом к стратегическому партнерству с США

Соглашение по полезным ископаемым является шагом к стратегическому партнерству Украины с Соединенными Штатами Америки. Оно открывает двери к дополнительным инвестиционно-экономическим соглашениям.

"Начнем с настроений. Они конструктивные, мягко говоря. Мы можем получить соглашение о стратегическом партнерстве, по крайней мере первые шаги к этому сделать. Это не какие-то там подписанные документы, которые не насыщены логистикой. Наоборот, это рамочное соглашение, которое открывает двери к дополнительным соглашениям уже конкретно инвестиционно-экономическим", - сказал Подоляк.

По его словам, отдельный договор также будет максимально проработан и подписан. Это касается гарантий безопасности для Украины. Ведь это важные составляющие общего рамочного соглашения о стратегическом партнерстве с США.

"Я бы не давал оценку в категориях "все пропало" или наоборот "мы всех переиграли" и так далее. Нет. С партнерами надо вести себя по-партнерски, если вы хотите выстраивать долгую стратегию. Если хотите заложить возможность к стратегическому партнерству вроде того, что мы видим в отношениях США-Израиль, США-Южная Корея Япония и так далее. Это же тоже не за один день решалось и складывалось. Рамочное соглашение как раз об этом", - отметил Подоляк.

Советник руководителя ОП пояснил, что в рамочном соглашении нет конкретики, которая была в начале, о каких-то взаимных долговых обязательствах и тому подобное. Там есть четкое понимание того, что Украина и США являются партнерами и могут совместно разрабатывать месторождения и получать с этого прибыль.

"Соединенные Штаты - это технологии и инвестиции, это доступы к глобальным рынкам, это себестоимости ниже, а доходности выше. С другой стороны, это гарантии безопасности. Украина дает доступ к своим ископаемым, ну и соответственно совсем иначе выглядит то, как будет работать фонд - наполнение с двух сторон, прозрачные реинвестиции не только в сырьевые отрасли. И это о компетенции той экономики, которую будет строить Украина после войны", - добавил он.

Подоляк сравнил это с "неким мини-планом Маршала".

"Почему мини? Потому что надо, чтобы было гораздо больше партнеров с учетом разрушений, которые нанесла война в Украине", - подчеркнул советник руководителя ОП.

Соглашение с США

Напомним, 26 февраля Кабинет министров Украины утвердил текст рамочного соглашения с США "Об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины".

В соглашении есть шесть ключевых моментов:

Украина и США создают Инвестиционный фонд восстановления, который будет совместной собственностью и совместно будет управляться правительствами обеих стран;

украинские недра и ресурсы остаются украинскими, они не передаются ни в собственность США, ни кому-либо другому.

Украина будет вносить в Фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов;

США будут делать взносы в Фонд в виде средств, финансовых инструментов и других активов, которые являются критически важными для восстановления Украины;

собранные Фондом средства будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления Украины;

в соглашении учтены обязательства Украины в рамках евроинтеграционного процесса.

Завтра, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом. В ходе переговоров, в частности, планируется подписание соглашения.