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У Зеленского назвали самые дружественные к Украине государства: список

Автор: Анастасия Рокитна

Офис президента Украины назвал самые дружественные к стране государства. В этом списке есть США, Канада и Турция.

Об этом заявил в интервью "Европейской правде" заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига.

По его словам, у Украины есть ключевые союзники в вопросе стратегического сотрудничества. Это такие страны:

  • США,
  • Канада,
  • Турция,
  • Литва,
  • Польша,
  • все балтийские страны.

Украина готова дальше продолжать расширять этот круг дружественных стран, сообщил он. В частности, заместитель главы ОП заявил, что Венгрия является важной для Украины и ее партнером.,

Напомним, в Офисе президента считают, что Украина сделала все необходимое для получения ПДЧ в НАТО.

Кроме того, Украина и Италия обсудили евроатлантическую интеграцию украинского государства. Италия поддерживает вступление Украины в ЕС.

Раньше стало известно, кто из руководства ЕС приедет на саммит Крымской платформы.

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