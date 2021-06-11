У Зеленского назвали самые дружественные к Украине государства: список

Офис президента Украины назвал самые дружественные к стране государства. В этом списке есть США, Канада и Турция.
Об этом заявил в интервью "Европейской правде" заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига.
По его словам, у Украины есть ключевые союзники в вопросе стратегического сотрудничества. Это такие страны:
Украина готова дальше продолжать расширять этот круг дружественных стран, сообщил он. В частности, заместитель главы ОП заявил, что Венгрия является важной для Украины и ее партнером.,
Напомним, в Офисе президента считают, что Украина сделала все необходимое для получения ПДЧ в НАТО.
Кроме того, Украина и Италия обсудили евроатлантическую интеграцию украинского государства. Италия поддерживает вступление Украины в ЕС.
Раньше стало известно, кто из руководства ЕС приедет на саммит Крымской платформы.