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Стало известно, кто из руководства ЕС приедет на саммит Крымской платформы

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Вторник 08 июня 2021 19:49
Стало известно, кто из руководства ЕС приедет на саммит Крымской платформы Фото: высокий представитель ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Участие в саммите Крымской платформы подтвердили руководители институтов ЕС. В частности, президент Евросовета Шарль Мишель, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис и высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

Об этом заявил Михаэль Зиберт, управляющий директор по России, Восточному партнерству, Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Европейской службы внешней деятельности, передает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Михаэль Зиберт подтвердил участие руководителей институтов ЕС - президента Европейского совета Шарля Мишеля, исполнительного вице-президента Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса и высокого представителя ЕС Жозепа Борреля в Киевском саммите", - говорится в сообщении.

При это Зиберт отметил активную поддержку Евросоюзом Крымской платформы как важного инструмента усиления международных усилий по деоккупации Крыма.

Напомним, первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года. Участие в учредительном саммите, в частности, примет глава Европейского Совета Шарль Мишель, а также представители стран Европы.

Отметим, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что идет подготовка к запуску саммита Крымская платформа. Он призван ответить на вызовы российской оккупации полуострова.

Как сообщало РБК-Украина, спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что угрозы Российской Федерации будущим участникам крымской платформы являются "политическим буллингом". Москва продолжает использовать понятия, которые искажают восприятие реальности.

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