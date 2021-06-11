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У Зеленського назвали найбільш дружні до України держави: список

Автор: Анастасія Рокитна

Офіс президента України назвав найбільш дружні до країни держави. У цьому списку є США, Канада та Туреччина.

Про це заявив в інтерв'ю "Європейській правді" заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга.

За його словами, в України є ключові союзники у питанні стратегічного співробітництва. Це такі країни:

  • США,
  • Канада,
  • Туреччина,
  • Литва,
  • Польща,
  • всі балтійські країни.

Україна готова далі продовжувати розширювати це коло дружніх країн, повідомив він. Зокрема, заступник голови ОП заявив, що Угорщина є важливою для України та її партнером.

Нагадаємо, в Офісі президента вважають, що Україна зробила все необхідне для отримання ПДЧ в НАТО.

Крім того, Україна та Італія обговорили євроатлантичну інтеграцію української держави. Італія підтримує вступ України в ЄС.

Раніше стало відомо, хто з керівництва ЄС приїде на саміт Кримської платформи.

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