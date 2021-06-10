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Италия поддерживает вступление Украины в ЕС

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Киев, Четверг 10 июня 2021 12:36
Италия поддерживает вступление Украины в ЕС Фото: глава МИД Италии Луиджи Ди Майо (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Украина и Италия обсудили евроатлантическую интеграцию украинского государства. Италия поддерживает вступление Украины в ЕС.

Об этом заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

По его словам, укрепление отношений между Украиной и Брюсселем является важным для обеих сторон.

"Поэтому мы гордимся тем, что поддержали ассоциацию о свободной торговле между Украиной и ЕС, а также предоставление либерального визового режима. Мы довольны теми результатами, которые обеспечили эти договоренности. Хочу четко подчеркнуть, что Италия признает европейские стремления Украины и будет всесторонне поддерживать ее на этом пути", - заявил глава МИД Италии.

Наживо з МЗС: заяви для ЗМІ міністрів закордонних справ України Дмитра Кулеби та Італії Луїджі Ді Майо

Posted by Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine on Thursday, June 10, 2021

Также Кулеба на брифинге поблагодарил итальянское правительство за эту поддержку.

"Мы обсудили, как Италия может дополнительно посодействовать евроатлантической интеграции Украины и я очень благодарен итальянскому правительству за эту поддержку", - сказал украинский министр.

Напомним, стало известно, кто из руководства ЕС приедет на саммит Крымской платформы.

Отметим, Кабинет министров утвердил Стратегию внешнеполитической деятельности Украины.

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