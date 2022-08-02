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У Зеленского назвали правовым нонсенсом решение суда РФ по "Азову"

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Юрисдикция российских органов власти не распространяется на территорию Украины. Поэтому "решение" Верховного суда РФ о признании полка "Азов" якобы "террористической организацией" является правовым нонсенсом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Немного странно звучит: страна, которая стоит за шаг до того, чтобы быть признанной спонсором терроризма и которая нарушает любые правила и обычаи ведения войны, признает кого-то террористической организацией", - написал он.

Подоляк отметил, что любые решения в юрисдикциях РФ в отношении Украины или ее военных не будут иметь никакой правовой ценности для мира и не отразятся на переговорном процессе по обмену военнопленными. Также он добавил, что решение Верховного суда России вообще ни на что не влияет и является сугубо внутренним пропагандистским продуктом.

Подоляк добавил, что добровольческого батальона "Азов" не существует с 2014 года. Сейчас "Азов" - это отдельный отряд специального назначения, который входит в состав 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины.

"Это ключевое в понимании ситуации: только российская армия является оккупантом на чужой территории, и поэтому любые действия против этой армии являются вполне законными. Спецотряд "Азов" действовал исключительно в пределах юридически мотивированных компетенций. Российская юрисдикция вообще не распространяется на территорию Украины, и поэтому "решение" является правовым нонсенсом", - подчеркнул советник главы ОП.

Подоляк отметил, что решения судов РФ не будут иметь никаких последствий в международном правовом поле. При этом он добавил, что сама Россия, безусловно, должна быть официально признана страной-террористом. В частности, из-за незаконного использования внутренней юрисдикции для маскировки своего умышленного нарушения прав заключенных.

Напомним, Верховный суд РФ признал полк "Азов" якобы "террористической организацией". Россия запретила его деятельность на своей территории.

В свою очередь азовцы призвали США и другие цивилизованные государства признать РФ страной-террористом.

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Ирина ПодолякАзов