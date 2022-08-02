У Зеленського назвали правовим нонсенсом рішення суду РФ щодо "Азову"

"Трішки дивно звучить: країна, яка стоїть за крок до того, щоб бути визнаною спонсором тероризму і яка порушує будь-які правила та звичаї ведення війни, визнає когось терористичною організацією", - написав він.

Подоляк зазначив, що будь-які рішення в юрисдикціях РФ стосовно України чи її військових не матимуть жодної правової цінності для світу та не позначаться на переговорному процесі щодо обміну військовополоненими. Також він додав, що рішення Верховного суду Росії взагалі ні на що не впливає і є суто внутрішнім пропагандистським продуктом.

Подоляк додав, що добровольчого батальйону "Азов" не існує з 2014 року. Наразі "Азов" - це окремий загін спеціального призначення, що входить до складу 12-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України.

"Це ключове у розумінні ситуації: лише російська армія є окупантом на чужій території, і тому будь-які дії проти цієї армії є цілком законними. Спецзагін "Азов" діяв виключно в межах юридично вмотивованих компетенцій. Російська юрисдикція взагалі не поширюється на територію України, і тому "рішення" є правовим нонсенсом", - підкреслив радник голови ОП.

Подоляк зазначив, що рішення судів РФ не матимуть жодних наслідків у міжнародному правовому полі. При цьому він додав, що сама Росія, безумовно, має бути офіційно визнана країною-терористом. Зокрема, через незаконне використання внутрішньої юрисдикції для маскування свого умисного порушення прав вополонених.