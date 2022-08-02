"Азов" отреагировал на признание полка "террористической организацией" в России

В полку "Азов" отреагировали на решение Верховного суда России признать его так называемой "террористической организацией". Азовцы призвали США и другие цивилизованные государства признать РФ государством-террористом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Азов-Мариуполь ".

Там отметили, что после публичной казни военнопленных полка "Азов" в Еленовке, Россия ищет новые поводы и объяснения для своих военных преступлений. Верховный суд России признал полк "Азов" "террористической организацией".

"Недоимперия, которая ежедневно угрожает уничтожить мир ядерным оружием, чей президент призывал "мочить в сортирах", взрывал дома с собственными гражданами, душил ядовитым газом собственных и сирийских женщин и детей, должна получить по зубам раз и навсегда. Мы призываем Госдеп США и уполномоченные органы других государств, считающих себя цивилизованными, признать РФ государством-террористом!"- говорится в заявлении "Азова".

Там добавляют, Россия много лет своими ежедневными действиями доказывает этот статус. Ежедневно ее армия и спецслужбы совершают военные преступления. Потакание этим преступлениям или молчание - это соучастие!

"Весь мир должен объединиться против государства-террориста!"- отметили в полку "Азов".