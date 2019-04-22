У Зеленського назвали перші ініціативи після вступу на посаду

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський майже готовий подати закони про імпічмент та зняття недоторканності

Після виборів 2019 Володимир Зеленський подасть у Верховну раду законопроекти про імпічмент президента та скасування депутатської недоторканності. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Дали зелене світло: як країна обирала президента".

Зокрема, у штабі Зеленського зазначили, що одразу після вступу на посаду він подасть до парламенту пакет законопроектів: про зняття депутатської недоторканності, про імпічмент президента і, можливо, про парламентську опозицію. Відповідні тексти законопроектів вже майже готові, стверджують у штабі Зеленського.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський назве прізвища майбутніх топ-чиновників протягом пари тижнів. Очікується, що це відбудеться на великій прес-конференції.

Раніше в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна він заявив про намір подати законопроект про імпічмент.

"Важливо, що я хочу залишитися собою. Я не тримаюся за посаду. Тому, до речі, один з головних і перших законів, на які чекало суспільство 28 років, і мені незрозуміло, чому його немає, у всьому цивілізованому суспільстві є закон про імпічмент", - зауважив Зеленський.