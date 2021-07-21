У Зеленского назвали перенос визита в США на конец августа "рабочей ситуацией"

Белый дом сегодня официально пригласил президента Украины Владимира Зеленского встретиться с президентом США Джо Байденом в конце августа, хотя изначально визит планировался на июль. Такой перенос даты является "рабочей ситуацией".

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

До этого украинские СМИ сообщали, что встречу Зеленского с Байденом планировалось провести ко Дню Независимости, однако сегодня Белый дом назвал дату - 30 августа.

"Это же США приглашает Украину. Кто сказал, что визит должен был обязательно состояться в июле или ко Дню Независимости? Для нас ситуация рабочая", - пояснил Никифоров.