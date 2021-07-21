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У Зеленського назвали перенесення візиту в США на кінець серпня "робочою ситуацією"

Автор: Владислав Красінський

Білий дім сьогодні офіційно запросив президента України Володимира Зеленського зустрітися з президентом США Джо Байденом наприкінці серпня, хоча спочатку візит планувався на липень. Таке перенесення дати є "робочою ситуацією".

Про це в коментарі РБК-Україна сказав прес-секретар українського президента Сергій Никифоров.

До цього українські ЗМІ повідомляли, що зустріч Зеленського з Байденом планувалося провести до Дня Незалежності, однак сьогодні Білий дім назвав дату - 30 серпня.

"Це ж США запрошує Україну. Хто сказав, що візит мав обов'язково відбутися в липні чи до Дня Незалежності? Для нас ситуація робоча", - пояснив Никифоров.

Нагадаємо, на початку червня Байден запросив Зеленського відвідати Білий дім.

Міністр закордонних справ України говорив, що зустріч лідерів двох держав планується на кінець липня.

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Сполучені Штати АмерикиУкраїнаВолодимир ЗеленськийДжозеф БайденвизитБілий дім