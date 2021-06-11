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Встреча Зеленского и Байдена планируется на конец июля, - Кулеба

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Пятница 11 июня 2021 21:39
Встреча Зеленского и Байдена планируется на конец июля, - Кулеба Фото: президент Украины Владимир Зеленский и (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Встреча президентов Украины и Соединенных Штатов Владимира Зеленского и Джо Байдена планируется на конец июля. Министерство иностранных дел Украины работает над тем, чтобы визит украинского лидера был максимально результативным.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Украина 24".

"Обсуждается дата в конце июля для визита президента Украины в Соединенные Штаты", - заявил он.

По словам Кулебы, кроме встречи с Джо Байденом запланированы и другие мероприятия.

"Это будет официальное полноценный визит, в рамках которого будет только встреча с президентом США Джо Байденом, но и ряд других мероприятий", - добавил он.

Глава украинского МИДа добавил, что украинская делегация будет большая, поскольку будет обсуждаться много вопросов.

"Я думаю, что будет очень большая делегация, потому что очень широкая повестка дня, много вопросов. Мы очень тщательно готовим этот визит, мы уже начали его готовить. Уже работаем над ключевыми элементами программы и договоренностями", - подчеркнул Кулеба.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, чего Белый дом ожидает от Украины перед визитом украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

Напомним, 7 июня состоялся телефонный разговор Зеленского с Байденом. В ходе разговора американский президент пригласил Зеленского посетить Белый дом этим летом.

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