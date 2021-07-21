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После Дня Независимости. Названа дата визита Зеленского в США

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Среда 21 июля 2021 19:55
После Дня Независимости. Названа дата визита Зеленского в США Фото: президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты состоится 30 августа. Ранее ожидалось, что визит украинского президента состоится в конце июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Президент Байден с нетерпением ожидает возможности приветствовать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 30 августа 2021 года", - говорится в сообщении.

В Белом доме отметили, что визит подтвердит непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины в период продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.

"Этот визит подтвердит наше тесное сотрудничество в области энергетической безопасности, а также нашу поддержку усилий президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на наших общих демократических ценностях", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее источник РБК-Украина в Офисе президента сообщал, что визит Зеленского в США состоится в начале августа.

При этом в Офисе президента заявляли, что дата и повестка саммита пока находится на стадии согласования. В Белом доме также заявляли, что даты пока нет.

Добавим, что в начале июня Джо Байден пригласил Зеленского посетить Белый дом.

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