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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Зеленського назвали найактивніші країни Європи в питанні мирного процесу

Фото: Ігор Брусило, заступник глави Офісу президента України (facebook.com/president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

В Офісі президента України виокремили сім європейських країн, які найбільш залучені у питання щодо мирного процесу і переговорів про припинення військової агресії з боку РФ.

Як передає РБК-Україна, про це заявив заступник керівника ОП Ігор Брусило в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

За словами чиновника, серед таких найактивніших учасників у Європі щодо мирного процесу в Україні є:

  • Велика Британія,
  • Франція,
  • Німеччина,
  • Італія,
  • Фінляндія,
  • Норвегія,
  • Польща.

При цьому заступник глави Офісу президента висловив припущення, що у данному переліку європейських країн він міг "когось не згадати".

Також Брусило наголосив на готовності президента Володимира Зеленського до мирних переговорів "у будь-якому форматі".

"Один на один із (російським диктатором Володимиром) Путіним, з (президентом США Дональдом)Трампом, або у форматі "трійки". Головне - досягти справедливого, сталого миру", - сказав чиновник.

Крім того, Брусило розповів, що після телефонної розмови Трампа з Путіним "усе рухається" в напрямку переговорного процесу.

Заступник керівника ОП звернув увагу, що нещодавній візит українського президента до Ватикану не обмежився лише аудієнцією з Папою Римським Левом XVII.

Так, зауважив Брусило, глава держави також провів зустрічі з прем'єр-міністрами Канади та Австралії Марком Карні та Ентоні Албенізі, а також з президентом Швейцарії Карін Келлер-Зуттер

Чиновник додав, що Швейцарія "розглядається як один із можливих нейтральних майданчиків для переговорів".

Питання щодо наступного раунду переговорів між Україною та РФ

Нагадаємо, 16 травня у Туреччині в Стамбулі відбулись перші за довгий час прямі переговори між Україною та Росією. На зустрічі делегація від Москви озвучила максималістичні вимоги. За даними ЗМІ, представники Кремля вимагали:

  • "нейтралітету" України,
  • відмова він репарацій,
  • прав російськомовних,
  • "визнання" окупації українських територій,
  • відвід української армії з низки областей України для негайного припинення вогню.

Так, російська сторона фактично відмовилася погоджувати 30-денне перемир'я, яке було, зокрема, ініціативою з боку Вашингтона, і на що близько двох місяців тому Київ дав свою згоду. Делегації від РФ та України лише домовилися про обмін військовополоненими у форматі тисяча на тисячу осіб.

Як розповів нещодавно президент Володимир Зеленський, Україна наразі обговорює з партнерами можливість нових переговорів з Росією. Глава держави зауважив, що у якості локації для цього розглядають три країни: Туреччина, Ватикан та Швейцарія.

У ніч проти 21 травня стало відомо, що Папа Римський Лев XIV заявив прем'єр-міністру Італії Джорджії Мелоні, що готовий до проведення у Ватикані наступного раунду переговорів між українською та російською сторонами.

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