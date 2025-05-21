У Зеленського назвали найактивніші країни Європи в питанні мирного процесу

За словами чиновника, серед таких найактивніших учасників у Європі щодо мирного процесу в Україні є:

Велика Британія,

Франція,

Німеччина,

Італія,

Фінляндія,

Норвегія,

Польща.

При цьому заступник глави Офісу президента висловив припущення, що у данному переліку європейських країн він міг "когось не згадати".

Також Брусило наголосив на готовності президента Володимира Зеленського до мирних переговорів "у будь-якому форматі".

"Один на один із (російським диктатором Володимиром) Путіним, з (президентом США Дональдом)Трампом, або у форматі "трійки". Головне - досягти справедливого, сталого миру", - сказав чиновник.

Крім того, Брусило розповів, що після телефонної розмови Трампа з Путіним "усе рухається" в напрямку переговорного процесу.

Заступник керівника ОП звернув увагу, що нещодавній візит українського президента до Ватикану не обмежився лише аудієнцією з Папою Римським Левом XVII.

Так, зауважив Брусило, глава держави також провів зустрічі з прем'єр-міністрами Канади та Австралії Марком Карні та Ентоні Албенізі, а також з президентом Швейцарії Карін Келлер-Зуттер

Чиновник додав, що Швейцарія "розглядається як один із можливих нейтральних майданчиків для переговорів".