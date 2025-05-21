У Зеленского назвали самые активные страны Европы в вопросе мирного процесса

В Офисе президента Украины выделили семь европейских стран, которые наиболее вовлечены в вопрос о мирном процессе и переговоров о прекращении военной агрессии со стороны РФ.
Как передает РБК-Украина, об этом заявил заместитель руководителя ОП Игорь Брусило в эфире национального телемарафона "Єдині новини".
По словам чиновника, среди таких активных участников в Европе по мирному процессу в Украине есть:
При этом заместитель главы Офиса президента высказал предположение, что в данном перечне европейских стран он мог "кого-то не упомянуть".
Также Брусило отметил готовность президента Владимира Зеленского к мирным переговорам "в любом формате".
"Один на один с (российским диктатором Владимиром) Путиным, с (президентом США Дональдом) Трампом, или в формате "тройки". Главное - достичь справедливого, устойчивого мира", - сказал чиновник.
Кроме того, Брусило рассказал, что после телефонного разговора Трампа с Путиным "все движется" в направлении переговорного процесса.
Заместитель руководителя ОП обратил внимание, что недавний визит украинского президента в Ватикан не ограничился только аудиенцией с Папой Римским Львом XVII.
Так, отметил Брусило, глава государства также провел встречи с премьер-министрами Канады и Австралии Марком Карни и Энтони Албенизи, а также с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер
Чиновник добавил, что Швейцария "рассматривается как одна из возможных нейтральных площадок для переговоров".
Напомним, 16 мая в Турции в Стамбуле состоялись первые за долгое время прямые переговоры между Украиной и Россией. На встрече делегация от Москвы озвучила максималистские требования. По данным СМИ, представители Кремля требовали:
Так, российская сторона фактически отказалась согласовывать 30-дневное перемирие, которое было, в частности, инициативой со стороны Вашингтона, и на что около двух месяцев назад Киев дал свое согласие. Делегации от РФ и Украины лишь договорились об обмене военнопленными в формате тысяча на тысячу человек.
Как рассказал недавно президент Владимир Зеленский, Украина сейчас обсуждает с партнерами возможность новых переговоров с Россией. Глава государства отметил, что в качестве локации для этого рассматривают три страны: Турция, Ватикан и Швейцария.
В ночь на 21 мая стало известно, что Папа Римский Лев XIV заявил премьер-министру Италии Джорджии Мелони, что готов к проведению в Ватикане следующего раунда переговоров между украинской и российской сторонами.
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