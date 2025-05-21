У Зеленского назвали самые активные страны Европы в вопросе мирного процесса

В Офисе президента Украины выделили семь европейских стран, которые наиболее вовлечены в вопрос о мирном процессе и переговоров о прекращении военной агрессии со стороны РФ.

Как передает РБК-Украина , об этом заявил заместитель руководителя ОП Игорь Брусило в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

По словам чиновника, среди таких активных участников в Европе по мирному процессу в Украине есть:

Великобритания,

Франция,

Германия,

Италия,

Финляндия,

Норвегия,

Польша.

При этом заместитель главы Офиса президента высказал предположение, что в данном перечне европейских стран он мог "кого-то не упомянуть".

Также Брусило отметил готовность президента Владимира Зеленского к мирным переговорам "в любом формате".

"Один на один с (российским диктатором Владимиром) Путиным, с (президентом США Дональдом) Трампом, или в формате "тройки". Главное - достичь справедливого, устойчивого мира", - сказал чиновник.

Кроме того, Брусило рассказал, что после телефонного разговора Трампа с Путиным "все движется" в направлении переговорного процесса.

Заместитель руководителя ОП обратил внимание, что недавний визит украинского президента в Ватикан не ограничился только аудиенцией с Папой Римским Львом XVII.

Так, отметил Брусило, глава государства также провел встречи с премьер-министрами Канады и Австралии Марком Карни и Энтони Албенизи, а также с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер

Чиновник добавил, что Швейцария "рассматривается как одна из возможных нейтральных площадок для переговоров".