У Зеленського назвали можливі терміни ухвалення у США "пекельних санкцій" проти РФ

"Пекельні санкції" проти Росії

Нагадаємо, 28 липня Сенат США підтримав законопроект про посилення санкцій проти Росії та Ірану, одним із авторів якого був сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Відомо, що президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у США, зустрівся із понад 60 американськими сенаторами.

Зеленський заявив, що новий санкційний законопроект США проти Росії має значення не лише у контексті тиску на Кремль, а й є важливим сигналом для Європи.

ЗМІ повідомляли, що саме Зеленський та президент Фінляндії Александр Стубб переконали сенаторів США підтримати законопроєкт про "пекельні санкції" проти Росії.

Поки що санкції проти РФ схвалено не остаточно, на них чекає ще одне голосування Сенату, що планують встигнути до серпня, а далі слово за Палатою представників.