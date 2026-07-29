У Зеленского назвали возможные сроки принятия в США "адских санкций" против РФ

"Адские санкции" против России

Напомним, 28 июля Сенат США поддержал законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана , одним из авторов которого был сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Известно, что президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в США, встретился с более чем 60 американскими сенаторами.

Зеленский заявил, что новый санкционный законопроект США против России имеет значение не только в контексте давления на Кремль, но и является важным сигналом для Европы .

СМИ сообщали, что именно Зеленский и президент Финляндии Александр Стубб убедили сенаторов США поддержать законопроект об "адских санкциях" против России.

Пока что санкции против РФ одобрены не окончательно, их ждет еще одно голосование Сената, которое планируют успеть до августа, а дальше слово за Палатой представителей.