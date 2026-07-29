Axios дізналося, хто переконав сенаторів США підтримати "пекельні санкції" проти РФ

Президент України Володимир Зеленський та президент Фінляндії Александр Стубб змогли переконати сенаторів США підтримати законопроєкт про "пекельні санкції" проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Однак, за словами джерел Axios, Зеленський та Стубб "навели переконливі аргументи" на користь запровадження пакета санкцій і мит, стверджуючи, що Росія перебуває в програшному становищі.

Зазначається, що напередодні першого процедурного голосування Сенату США за законопроєкт про запровадження нових санкцій проти Росії та Ірану деякі демократи вагалися, чи голосувати за цей пакет, оскільки були занепокоєні застосуванням президентом США нових мит.

"Пекельні санкції" проти Росії

Нагадаємо, 28 липня Сенат США під час процедурного голосування підтримав законопроект про посилення санкцій проти Росії та Ірану, одним із авторів якого був сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Відомо, що президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у США, зустрівся із понад 60 американськими сенаторами.

Зеленський заявив, що новий санкційний законопроект США проти Росії має значення не лише у контексті тиску на Кремль, а й є важливим сигналом для Європи.

Поки що санкції проти РФ схвалено не остаточно, на них чекає ще одне голосування Сенату, що планують встигнути до серпня, а далі слово за Палатою представників.