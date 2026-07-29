ua en ru
Ср, 29 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Axios дізналося, хто переконав сенаторів США підтримати "пекельні санкції" проти РФ

09:50 29.07.2026 Ср
2 хв
Сенатори вагалися щодо запровадження нових санкцій
aimg Тетяна Степанова
Axios дізналося, хто переконав сенаторів США підтримати "пекельні санкції" проти РФ Фото: президент України Володимир Зеленський та президент Фінляндії Александр Стубб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Президент України Володимир Зеленський та президент Фінляндії Александр Стубб змогли переконати сенаторів США підтримати законопроєкт про "пекельні санкції" проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Зазначається, що напередодні першого процедурного голосування Сенату США за законопроєкт про запровадження нових санкцій проти Росії та Ірану деякі демократи вагалися, чи голосувати за цей пакет, оскільки були занепокоєні застосуванням президентом США нових мит.

Однак, за словами джерел Axios, Зеленський та Стубб "навели переконливі аргументи" на користь запровадження пакета санкцій і мит, стверджуючи, що Росія перебуває в програшному становищі.

Також Зеленський спостерігав за голосуванням із зали засідань Сенату.

"Пекельні санкції" проти Росії

Нагадаємо, 28 липня Сенат США під час процедурного голосування підтримав законопроект про посилення санкцій проти Росії та Ірану, одним із авторів якого був сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Відомо, що президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у США, зустрівся із понад 60 американськими сенаторами.

Зеленський заявив, що новий санкційний законопроект США проти Росії має значення не лише у контексті тиску на Кремль, а й є важливим сигналом для Європи.

Поки що санкції проти РФ схвалено не остаточно, на них чекає ще одне голосування Сенату, що планують встигнути до серпня, а далі слово за Палатою представників.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Фінляндія Сенат США Санкції проти Росії Війна в Україні
Новини
"Дозвіл на ненависть": у Польщі спалахнув новий скандал через утиски українців
"Дозвіл на ненависть": у Польщі спалахнув новий скандал через утиски українців
Аналітика
З'їдає до 75% зарплати: як оренда заганяє українців у скруту та що пропонує влада
Марія Волощукредактор РБК-Україна З'їдає до 75% зарплати: як оренда заганяє українців у скруту та що пропонує влада