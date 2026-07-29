ua en ru
Ср, 29 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Санкції Грема проти РФ - це важливий сигнал для Європи, - Зеленський

08:10 29.07.2026 Ср
2 хв
Президент наголосив на важливості санкцій США проти Росії
aimg Юлія Маловічко
Санкції Грема проти РФ - це важливий сигнал для Європи, - Зеленський Фото: президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Президент Володимир Зеленський заявив, що новий санкційний законопроект США проти Росії має значення не лише у контексті тиску на Кремль, а й є важливим сигналом для Європи.

Як повідомляє РБК-Україна, про це глава держави розповів журналістам після закритої зустрічі із сенаторами у Вашингтоні.

Так, Зеленський заявив, що новий законопроект США про посилення санкцій проти Росії, розроблений покійним сенатором Ліндсі Гремом, має важливе значення не лише для тиску на Кремль, а й для України та її європейських партнерів.

"Санкції, тиск на Росію дуже важливі. Йдеться не лише про гроші, про те, як Росія фінансує цю війну, а й про важливий сигнал для Європи, важливий сигнал для України, велику підтримку для нашого народу", - сказав глава держави.

За його словами, під час зустрічі з американськими колегами у Вашингтоні докладно обговорили значення нових обмежень для РФ та підтримку України.

"Ми дуже вдячні сенаторам та дуже вдячні за цю дискусію. Обговорення було детальним щодо того, як допомогти Україні, і ми вдячні, що цей законопроект має дуже важливе значення", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що посилення санкційного тиску на Росію важливе не лише з погляду обмеження можливостей Кремля фінансувати війну – подібні рішення демонструють єдність союзників України та підтверджують готовність партнерів продовжувати тиск на країну-агресора.

Нагадаємо, 28 липня Сенат США під час процедурного голосування підтримав законопроект про посилення санкцій проти Росії та Ірану , одним із авторів якого був сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у США, зустрівся із понад 60 американськими сенаторами. Важливо: поки що санкції проти РФ схвалено не остаточно, на них чекає ще одне голосування Сенату, що планують встигнути до серпня, а далі слово за Палатою представників.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Російська Федерація Сполучені Штати Америки
Новини
"Велика честь для мене": Трамп оцінив свою зустріч із Зеленським
"Велика честь для мене": Трамп оцінив свою зустріч із Зеленським
Аналітика
Wildberries під атакою ЗСУ: як удари по маркетплейсах паралізують російську логістику
Олександр Бердинських, Уляна Безпалько Wildberries під атакою ЗСУ: як удари по маркетплейсах паралізують російську логістику