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У Зеленского назвали ключевое различие военных стратегий России и Украины

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Киев, Понедельник 11 июля 2022 22:55
У Зеленского назвали ключевое различие военных стратегий России и Украины Фото: Михаил Подоляк, советник главы ОП (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Атаки россиян направлены на мирное население Украины, в то время как ВСУ воюют только против солдат РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы ОП Михаила Подоляка в Twitter.

"Две новости, два мира. Украина уничтожает русские склады и командные пункты. Россия обстреливает жилые кварталы и мирных людей в Харькове, Николаеве и Часовом Яру. Украинцы защищают свою страну. Россияне убивают ради удовольствия", - заявил Подоляк.

Он подчеркнул, что Россию ждет единственный возможный исход, поскольку "кто с мечем придет, тот от меча и погибнет".

Напомним, ранее стало известно, что бойцы ВСУ обстреляли позиции российских оккупантов в Херсонской области. В частности, был атакован пункт управления войсками РФ.

Также мы писали, что вечером субботы, 9 июля, российские оккупанты ударили ракетами по жилому дому во Временном Яру Донецкой области, в понедельник, 11 июля - по Харькову и Одесской области. Названы последствия.

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