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Что известно о ракетных ударах по Харькову, Часовом Яру и Одесской области на данный момент

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Украина, Понедельник 11 июля 2022 18:09
Что известно о ракетных ударах по Харькову, Часовом Яру и Одесской области на данный момент Фото: последствия обстрела Харькова (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Вечером субботы, 9 июля, российские оккупанты ударили ракетами по жилому дому во Временном Яру Донецкой области, в понедельник, 11 июля - по Харькову и Одесской области. Что известно о последствиях этих ракетных ударов сейчас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

Харьков

Что известно о ракетных ударах по Харькову, Часовом Яру и Одесской области на данный момент

Последствия обстрела Харькова 11 июля (t.me/synegubov)

Число погибших и раненых: 5 жертв (по данным Офиса генпрокурора - 6), 31 пострадавший, в том числе два ребенка - 4 и 16 лет.

Состояние пострадавших: оба ребенка находятся в состоянии средней тяжести. Пострадавшие преимущественно имеют осколчатые поражения.

Что именно стало "мишенью": гражданские постройки – торговый центр и дома горожан. Несколько снарядов попали прямо во дворы частных домов. Также разрушены гаражи, автомобили, вспыхнуло несколько пожаров. Один из снарядов попал прямо в автомобиль. Погибли отец и сын - 1971 и 2004 года рождения.

Одесская область

Что известно о ракетных ударах по Харькову, Часовом Яру и Одесской области на данный момент

Последствия обстрела Одесской области 11 июля (facebook.com/okPivden)

Число погибших и раненых: нет.

Как происходил обстрел: при 2 ракетных ударах оккупанты применили авиацию; 4 ракеты Х-31 были выпущены из Су-30;

Что именно стало "мишенью": одна из ракет попала в частный одноэтажный дом в одном из прибрежных селений; ударной волной повреждены близлежащие дома, деревья, автомобили; также есть попадание в объект портовой инфраструктуры; еще 3 ракеты Х-31 были направлены по сельскохозяйственным угодьям региона.

Часов Яр

Что известно о ракетных ударах по Харькову, Часовом Яру и Одесской области на данный момент

Последствия обстрела в Часовом Яру 9 июля (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Сколько человек получили из-под завалов: 9 раненых и 30 погибших

Сколько завалов уже разобрали: 65% завалов. Убрали 170 тонн разрушенных частей дома.

Сколько техники и спасателей привлечено: 56 работников ГСЧС и 9 единиц техники, два погрузчика, два автокрана и автогрейдер, два автомобиля "скорой", что дежурят во время поисковых работ, которые продолжаются.

Обновлено 17.00. По данным спикера Донецкой ОВА Татьяны Игнатченко, под завалами нашли еще одного погибшего. Общее число жертв на данный момент составляет 31.

Напомним, утром 11 июля российские оккупанты нанесли удар по Николаеву, запустив 6 ракет. В результате обстрела ранения получил один человек.

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