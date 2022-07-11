ru ua
Пн, 11 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ нанесли точные удары по оккупантам в Херсонской области, - ОК "Юг"

Новина українською →
Херсонская область, Понедельник 11 июля 2022 20:08
ВСУ нанесли точные удары по оккупантам в Херсонской области, - ОК "Юг" Фото: ВСУ нанесли точные удары по оккупантам в Херсонской области (facebook.com/GeneralStaff_ua)
Автор: Иван Носальский

Бойцы ЗСУ обстреляли позиции российских оккупантов в Херсонской области. В частности, был атакован пункт управления войсками РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку ОК "Юг".

Отмечается, что ракетно-артиллерийские подразделения Украины нанесли удар по возможным позициям российских ЗРК "С-300" в районе Алешковских песков.

При этом позже украинские войска метко атаковали пункт управления вражескими войсками в Таврическом.

"Окончательные потери противника доразведываются и уточняются", - добавили в ОК "Юг".

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные ударили по военной базе оккупантов на территории оккупированной Херсонской области.

Также мы писали, что украинские военные уничтожили артиллерийскую батарею оккупантов на Херсонском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Херсонская область Война России против Украины
NEWS
Внимание! Злоумышленники проводят фейковый опрос от имени РБК-Украина
Внимание! Злоумышленники проводят фейковый опрос от имени РБК-Украина
DAILY
Без компромиссов. Когда Украина победит Россию и что для этого нужно
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Без компромиссов. Когда Украина победит Россию и что для этого нужно