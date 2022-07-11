ВСУ нанесли точные удары по оккупантам в Херсонской области, - ОК "Юг"
Бойцы ЗСУ обстреляли позиции российских оккупантов в Херсонской области. В частности, был атакован пункт управления войсками РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку ОК "Юг".
Отмечается, что ракетно-артиллерийские подразделения Украины нанесли удар по возможным позициям российских ЗРК "С-300" в районе Алешковских песков.
При этом позже украинские войска метко атаковали пункт управления вражескими войсками в Таврическом.
"Окончательные потери противника доразведываются и уточняются", - добавили в ОК "Юг".
Напомним, ранее стало известно, что украинские военные ударили по военной базе оккупантов на территории оккупированной Херсонской области.
Также мы писали, что украинские военные уничтожили артиллерийскую батарею оккупантов на Херсонском направлении.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.